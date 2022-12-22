Почему пить чай сразу после еды вредно для здоровья

Почему пить чай сразу после еды вредно для здоровьяОбъяснила специалист по питанию
Специалист по питанию Маргарита Львова рассказала о вреде употребления чая сразу после приёма пищи. Потому, что кофеин, содержащийся в чае, мешает усвоению железа.
Фото: Foodandwine.com
Она отметила, что всё зависит от времени, объёма, качества и количества чая, выпитого после еды. После приёма пищи должно пройти не менее 40 минут, при этом всё зависит от общего состояния здоровья конкретного человека.
«Вопрос в количестве и качестве чая, который употребляют. Лучше не смешивать его с едой и отделять основной приём пищи и чаепитие. Противопоказаний к нему ни у кого нет. Безопасной дозой можно считать объём до 400 мл в день. Лучше в первой половине дня. И если у человека нет почечной недостаточности, мочекаменной болезни или повышенного содержания мочевой кислоты», — отметила эксперт.
При этом пикетированные чай для организма бесполезен.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.