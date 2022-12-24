Почему пить красное и белое вино поочерёдно вредно для здоровья

Почему пить красное и белое вино поочерёдно вредно для здоровьяОбъяснил токсиколог
Врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, что в новогоднюю ночь не стоит пить одновременно разные виды алкоголя.
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По словам врача нельзя смешивать, например, вино и шампанское — в этих напитках высокий уровень сахара. Из-за этого быстрее наступит опьянение, а похмелье будет тяжёлым и болезненным.
Также нельзя смешивать между собой красное и белое вина. Это наносит вред организму и создаёт препятствия для переработки ферментов разного типа.
Если говорить о закуске, то лучшие варианты — морепродукты, рыба, икра, сыр и овощные салаты.
«Категорически нельзя смешивать алкоголь разных видов, потому что опьянение наступает намного быстрее, а похмельный синдром на утро чувствуется сильнее», — предупредил врач.
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