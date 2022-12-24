Почему пить красное и белое вино поочерёдно вредно для здоровья

По словам врача нельзя смешивать, например, вино и шампанское — в этих напитках высокий уровень сахара. Из-за этого быстрее наступит опьянение, а похмелье будет тяжёлым и болезненным.

Также нельзя смешивать между собой красное и белое вина. Это наносит вред организму и создаёт препятствия для переработки ферментов разного типа.

Если говорить о закуске, то лучшие варианты — морепродукты, рыба, икра, сыр и овощные салаты.

«Категорически нельзя смешивать алкоголь разных видов, потому что опьянение наступает намного быстрее, а похмельный синдром на утро чувствуется сильнее», — предупредил врач.

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