Почему плохо прожаренная яичница опасна для здоровья

22:07, 15 февраля 2023
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Почему плохо прожаренная яичница опасна для здоровьяМожно заболеть опасной инфекцией
Плохо прожаренная яичница может стать причиной заболевания сальмонеллёзом. Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, зачем необходимо хорошо прожаривать яичницу.
Фото: Unsplash.com
Врач порекомендовала готовить не яичницу, а омлет или отваривать яйца. Это необходимо, чтобы не заболеть сальмонеллёзом. Бактерии-сальмонеллы погибают при термической обработке яйца, но если она была недостаточной, патогены выживают, что может привести к опасному и тяжело протекающему заболеванию.
И белок, и желток должны быть полностью термически обработаны. Либо омлет, либо вареное яйцо, а не глазунья или пашот.
Наталья Круглова
Врач-диетолог
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