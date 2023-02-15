Почему плохо прожаренная яичница опасна для здоровья

Врач порекомендовала готовить не яичницу, а омлет или отваривать яйца. Это необходимо, чтобы не заболеть сальмонеллёзом. Бактерии-сальмонеллы погибают при термической обработке яйца, но если она была недостаточной, патогены выживают, что может привести к опасному и тяжело протекающему заболеванию.