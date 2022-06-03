Почему полезно есть жирную рыбу, чтобы снизить артериальное давление

Исследования проводились с 1987 по 2020 год с участием пациентов старше 18 лет с высоким давлением и наличием излишков холестерина или без него. Выяснилось, что регулярный приём продуктов с омега-3 жирными кислотами, которые в избытке содержатся в жирной рыбе и некоторых других продуктах, не только профилактирует развитие гипертонии, но и снижает давление.

Участники экспериментов принимали докозагексаеновую кислоту и эйкозапентаеновую кислоту в составе блюд или в качестве добавок. Оказалось, что у людей без гипертонии систолическое и диастолическое кровяное давление опускалось примерно на 2 мм после употребления 3 граммов жирных кислот в день. У гипертоников давление снижалось на 4,5 мм.

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