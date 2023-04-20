Почему после еды нельзя сразу ложиться в постель

После еды хочется отдохнуть, прилечь. Так происходит потому, что происходит естественный отток крови от мозга к желудку. В этот момент не стоит принимать горизонтальное положение: пища застаивается в желудке, что может спровоцировать изжогу.

После еды нельзя заниматься активной физической нагрузкой, а тем более полноценно тренироваться. Это может привести к болям в животе, тошноте и рвоте.

Нельзя после еды курить: никотин мешает нормальному насыщению крови кислородом, из-за чего ухудшается пищеварение.

Также не стоит надевать обтягивающую и утягивающую одежду. По словам врача, это может привести к интенсивной выработке желудочного сока, следствием чего может стать дисфагия.

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