Почему поздний завтрак ведёт к ожирению

По словам врача, завтракать нужно в течение первого часа после пробуждения. Это важно, так как утренний приём пищи настраивает метаболизм на весь день. А на фоне хорошего обмена веществ организм лучше распределяет энергию, которую получает из пищи.

Если режим завтрака нарушен, начинается набор веса, который сложно контролировать. Это происходит потому, что организм накапливает энергию и скорость обмена веществ падает и будет низкой весь день.