Почему при ходьбе и даже в состоянии покоя может появиться ощущение нехватки воздуха

Почему при ходьбе и даже в состоянии покоя может появиться ощущение нехватки воздухаВрач назвал различные причины
Врач-пульмонолог Александр Пальман объяснил, почему и при движении, и в состоянии покоя может возникать ощущение нехватки воздуха.
Врач предупредил, что такое состояние может быть связано с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также с затяжным стрессом.
Если одышка случается у пожилого человека, лучше не откладывать посещение кардиолога: причина может крыться в возрастных болезнях сердца. Если это более молодая возрастная категория, то не стоит сбрасывать со счетов сердечную недостаточность и бронхиальную астму.
Но может быть так, что причина одышки — длительный стресс. Это состояние, при своевременном обращении к врачу, как правило, поддаётся быстрому лечению и не приводит к серьёзным последствиям.
Одышка и даже приступы удушья могут быть из-за сердечной недостаточности. Иногда бывают так называемые дыхательные эквиваленты стенокардии. При них появляется нетипичная боль, одышка, ощущение, будто недостаточно воздуха.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.