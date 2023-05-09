Почему при ходьбе и даже в состоянии покоя может появиться ощущение нехватки воздуха

Врач предупредил, что такое состояние может быть связано с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также с затяжным стрессом.

Если одышка случается у пожилого человека, лучше не откладывать посещение кардиолога: причина может крыться в возрастных болезнях сердца. Если это более молодая возрастная категория, то не стоит сбрасывать со счетов сердечную недостаточность и бронхиальную астму.

Но может быть так, что причина одышки — длительный стресс. Это состояние, при своевременном обращении к врачу, как правило, поддаётся быстрому лечению и не приводит к серьёзным последствиям.