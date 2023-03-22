Почему при отите нельзя чистить уши ватными палочками

Почему при отите нельзя чистить уши ватными палочкамиОбъяснила лор-врач
Лор объяснила опасность очищения ушей ватными палочками тем, что можно забить серой или травмировать слуховой проход. Руководитель центра лечения заболеваний лор-органов и патологии головы и шеи, врач-оториноларинголог ФНКЦ ФМБА России Ирина Лашкина предупредила об опасности очистки ушей ватными палочками при отите — воспалительном заболевании уха.
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При наружном отите ватными палочками не стоит пользоваться, так как можно забить серой либо травмировать и без того воспалённый наружный слуховой проход. При этом выделение серы должно проходить естественным образом — ушной канал очищается сам.
Не допускается использование спиртовых настоек, а тем более воды. Нельзя заниматься самолечением: назначение самим себе капель и каких-либо препаратов недопустимо, поскольку отит может быть вызван бактериальной или грибковой инфекцией, которые требуют разной терапии.
Нельзя при воспалении прикладывать к уху грелку — это может усилить воспалительный процесс и причинить ещё больший вред, особенно если это гнойный отит.
При выборе препарата следует учитывать противопоказания, описанные в инструкции, а также не забывать о возможной аллергической реакции. При отите ни в коем случае нельзя чистить уши ватными палочками, допускать попадание воды в слуховой канал и использовать спиртовые настойки. Не рекомендуется и самостоятельное использование капель — боль в ухе может быть вызвана бактериальной или грибковой инфекцией, а каждая из них требует разных подходов к лечению. Прикладывать к больному уху грелку категорически запрещено — это может лишь усилить воспаление и нанести вред, особенно если отит окажется гнойным.
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