Почему при отите нельзя чистить уши ватными палочками

При наружном отите ватными палочками не стоит пользоваться, так как можно забить серой либо травмировать и без того воспалённый наружный слуховой проход. При этом выделение серы должно проходить естественным образом — ушной канал очищается сам.

Не допускается использование спиртовых настоек, а тем более воды. Нельзя заниматься самолечением: назначение самим себе капель и каких-либо препаратов недопустимо, поскольку отит может быть вызван бактериальной или грибковой инфекцией, которые требуют разной терапии.

Нельзя при воспалении прикладывать к уху грелку — это может усилить воспалительный процесс и причинить ещё больший вред, особенно если это гнойный отит.