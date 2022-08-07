Почему разным членам семьи нельзя есть из одной посуды

Она предупредила, что если разные члены семьи едят и пьют из одной посуды, это создаёт условия для заражения инфекциями, передающимися контактно-бытовым путём. В частности, это могут быть герпес, чесотка, хеликобактерная инфекция, гельминты, гепатит А, ОРВИ. Реже можно заразиться столбняком, газовой гангреной, бруцеллёзом. Также врач порекомендовала не доедать в семье друг за другом.

«Не рекомендую пить в семье из одной кружки: существуют заболевания, которыми можно заразиться контактно-бытовым путём. Они передаются при непосредственном контакте с возбудителем инфекции, через предметы обихода», — рассказала врач.

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