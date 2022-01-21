Почему штамм-омикрон лишился наиболее частого симптома COVID-19

Почему штамм-омикрон лишился наиболее частого симптома COVID-19И какой была ситуация с дельта-штаммом
По его словам, потеря обоняния стала реже проявляться у больных COVID-19 по двум причинам: Во-первых, из-за понижения тропности вируса, а во-вторых по причине меньшей патогенности штамма-омикрон.
“Меньшая тропность вируса к соответствующим нервам, рецепторам, из-за чего происходит меньшее поражение”, — объяснил врач-иммунолог.
Врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок тоже подтверждает, что потеря обоняния стала встречаться намного реже, если мы говорим о заражении штаммом-омикрон. Он уточнил, что она стала встречаться примерно в одном из пяти случаев.
И самое главное — этот симптом появляется практически на исходе заболевания, а раньше был в самом начале, когда люди болели исходным, уханьским, штаммом. Кстати, при дельте тоже было заметно меньше потерь обоняния
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