Почему штамм-омикрон лишился наиболее частого симптома COVID-19

По его словам, потеря обоняния стала реже проявляться у больных COVID-19 по двум причинам: Во-первых, из-за понижения тропности вируса, а во-вторых по причине меньшей патогенности штамма-омикрон.

“Меньшая тропность вируса к соответствующим нервам, рецепторам, из-за чего происходит меньшее поражение”, — объяснил врач-иммунолог.

Врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок тоже подтверждает, что потеря обоняния стала встречаться намного реже, если мы говорим о заражении штаммом-омикрон. Он уточнил, что она стала встречаться примерно в одном из пяти случаев.