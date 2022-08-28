Почему собирать грибы и ягоды в полиэтиленовый пакет опасно для организма

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Почему собирать грибы и ягоды в полиэтиленовый пакет опасно для организмаНеправильный сбор может привести к отравлению
Кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, в каких случаях сбор лесных ягод и грибов может закончиться отравлением.
По словам специалиста, собирать лесные ягоды и грибы необходимо в проветриваемую плетёную корзину, и ни в коем случае не в полиэтиленовый пакет. В таких случаях лесные дары природы очень быстро портятся.
Врач предупредила, что даже сам процесс сбора ягод и грибов может обернуться недугом. Часто в лес приезжают городские жители, которые плохо подготовлены физически. И долгое ношение груза может привести травмам спины и коленей.