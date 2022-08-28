Почему собирать грибы и ягоды в полиэтиленовый пакет опасно для организма

По словам специалиста, собирать лесные ягоды и грибы необходимо в проветриваемую плетёную корзину, и ни в коем случае не в полиэтиленовый пакет. В таких случаях лесные дары природы очень быстро портятся.

Врач предупредила, что даже сам процесс сбора ягод и грибов может обернуться недугом. Часто в лес приезжают городские жители, которые плохо подготовлены физически. И долгое ношение груза может привести травмам спины и коленей.