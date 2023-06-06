Почему спать лучше с закрытыми окнами

По словам учёных, закрытые окна снижают уровень шума и связанный с ним стресс, ведущий к повышению холестерина в крови и гипертонии. На это также влияют вырабатывающиеся в ответ на шум гормоны, в том числе кортизол.

Специалисты отметили, что во время сна мозг более восприимчив к шумам, чем в период бодрствования. Это «продукт» эволюции, позволявший древним людям воспринимать шум как сигнал опасности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.