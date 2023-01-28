Почему у человека может внезапно остановиться сердце

По её словам, от внезапной отставки сердца в России ежегодно умирает порядка 250 тысяч человек, по большей части мужчины. Причинами часто являются как патологии сердечной мышцы, так и другие факторы.

Среди факторов, влияющих на сердце: заболевания почек, нередко в силу побочных эффектов препаратов, отравления, травмы и нарушение дыхания. Среди возможных причин отмечают наличие болезней сердца и сосудов у родственников, повышенные показатели давления и холестерина, вредные привычки, сахарный диабет и ожирение.

Разумеется, высокий риск остановки сердца у людей с кардиомиопатией.

Признаками внезапной остановки сердца являются боли или дискомфорт в груди, возросшая интенсивность сердцебиения, одышка, слабость, головокружение. При внезапной остановке сердца наблюдаются потеря сознания, шумное и редкое дыхание, посинение или бледность кожи и расширение зрачков.