Фитнес и здоровье
00:22, 28 января 2023
1 мин.

Почему у человека может внезапно остановиться сердце

Рассказала кардиолог

Кардиолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова рассказала о причинах внезапной остановки сердца.

Почему у человека может внезапно остановиться сердце

Фото: Verywellhealth.com

По её словам, от внезапной отставки сердца в России ежегодно умирает порядка 250 тысяч человек, по большей части мужчины. Причинами часто являются как патологии сердечной мышцы, так и другие факторы.

Среди факторов, влияющих на сердце: заболевания почек, нередко в силу побочных эффектов препаратов, отравления, травмы и нарушение дыхания. Среди возможных причин отмечают наличие болезней сердца и сосудов у родственников, повышенные показатели давления и холестерина, вредные привычки, сахарный диабет и ожирение.

Разумеется, высокий риск остановки сердца у людей с кардиомиопатией.

Признаками внезапной остановки сердца являются боли или дискомфорт в груди, возросшая интенсивность сердцебиения, одышка, слабость, головокружение. При внезапной остановке сердца наблюдаются потеря сознания, шумное и редкое дыхание, посинение или бледность кожи и расширение зрачков.

Внезапная остановка сердца может быть вызвана целым рядом причин. В их числе фибрилляция и асистолия желудочков, то есть отсутствие единого сокращение миокарда или полное прекращение электрической деятельности сердца, а также электромеханическая диссоциация — отсутствие механической деятельности сердца при наличии электрической.

Ольга Козлова
Кардиолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики
Новости партнеров
Новости партнеров