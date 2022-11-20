Почему у людей появляются тромбы в организме и как этого избежать

Почему у людей появляются тромбы в организме и как этого избежатьРассказал врач Мясников
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, у кого может возникнуть тромбоз и как этого избежать.
По словам врача, тромбоз, как правило, возникает в силу наследственности, при перенесённых инфекциях, у курильщиков, при сидячем образе жизни, у людей с избыточным весом и у пожилых.
Для профилактики образования тромбов нужно вести активный образ жизни, больше двигаться. Необходимо отказаться от сигарет, начать принимать рыбий жир — для получения полиненасыщенных жирных кислот.
При этом нельзя без рекомендации врача принимать антикоагулянты — кроверазжижающие препараты. Бесконтрольный приём таких лекарств может привести к серьёзным последствиям для крови и к другим последствиям для здоровья, вплоть до летального исхода.
«Омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты — наверное, единственная субстанция, которая влияет на свёртываемость крови», — отметил доктор Мясников.
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