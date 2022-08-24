Почему у вас может не быть аппетита

По её словам, причиной отсутствия аппетита может быть опухоль гипофиза, а также нарушение работы щитовидной железы — гипотиреоз, сахарный диабет. В целом любые онкологические и инфекционные заболевания могут влиять на снижение аппетита.

К тому же к проблемам с аппетитом может привести хронический гастродуоденит — воспаление двенадцатиперстной кишки и желудка. Снизиться аппетит может и на фоне стресса.

«Возможно, снижена функция щитовидной железы — гипотиреоз. Бывает так, что может быть снижен аппетит при сахарном диабете», — объяснила Дианова.

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