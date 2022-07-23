Почему уличных голубей нельзя кормить с рук

По словам эксперта, городские голуби — переносчики до 90 различных инфекций. Это частые сальмонеллёз и кампилобактериоз — тяжёлые кишечные инфекции. Также среди основных и известных — орнитоз, или пситтакоз, листериоз, туляремия, криптококкоз и другие более редкие.

Инфекции зачастую передаются контактным путём, когда человек прикасается к голубю, берёт птицу на руки, кормит с рук. Патогены могут передаваться через пыль, частицы помёта или слюны голубей. Основной источник заражения — помёт, частицы которого могут попадать на руки при контакте с птицей.

Некоторые инфекции, такие как орнитоз — хламидии пситтаци — передаются воздушно-капельным путём, лечатся трудно. У человека возникает лихорадка, симптомы интоксикации и поражение бронхолёгочной системы с частым кашлем, иногда с кровью. Такие болезни лечатся только определённой группой антибиотиков.

В целом голуби переносят 10 инфекций-зоонозов, передающихся от птиц людям. Поэтому в случае описанной симптоматики после контакта с голубем, необходимо обратиться к врачу.

Также уличные голуби могут быть разносчиками блох и клопов.

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