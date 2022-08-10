Почему увлечение семечками может навредить здоровью

Она отметила, что несмотря на то, что они не считаются полноценной едой, по калорийности могут посоревноваться с блюдами повседневного рациона — в 100 граммах семечек порядка 700 килокалорий. И кроме лишнего веса, который неминуемо появится, если увлекаться семечками ежедневно и помногу, могут развиться различные заболевания, вплоть до онкологии.

Опасно постоянно есть жареные семечки, потому что они могут готовится на масле, которое неоднократно использовалось. В семечках по этой причине могут быть канцерогены.

Чтобы есть семечки без вреда для здоровья, нужно придерживаться нормы — съедать не более 30 граммов семечек за один раз.

«Основное правило безопасности — есть семечки в умеренном количестве. Даже одного пакетика может быть многовато, учитывая среднюю калорийность продукта. Есть стоит не более 30 граммов семечек. Из этого количества вы получите всё полезное и ничего лишнего», — порекомендовала Залетова.

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