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Почему увлечение семечками может навредить здоровью

Объяснила диетолог
Врач-диетолог Татьяна Залетова объяснила, почему нельзя злоупотреблять жареными семечками.
Почему увлечение семечками может навредить здоровью

Она отметила, что несмотря на то, что они не считаются полноценной едой, по калорийности могут посоревноваться с блюдами повседневного рациона — в 100 граммах семечек порядка 700 килокалорий. И кроме лишнего веса, который неминуемо появится, если увлекаться семечками ежедневно и помногу, могут развиться различные заболевания, вплоть до онкологии.

Опасно постоянно есть жареные семечки, потому что они могут готовится на масле, которое неоднократно использовалось. В семечках по этой причине могут быть канцерогены.

Чтобы есть семечки без вреда для здоровья, нужно придерживаться нормы — съедать не более 30 граммов семечек за один раз.

«Основное правило безопасности — есть семечки в умеренном количестве. Даже одного пакетика может быть многовато, учитывая среднюю калорийность продукта. Есть стоит не более 30 граммов семечек. Из этого количества вы получите всё полезное и ничего лишнего», — порекомендовала Залетова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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