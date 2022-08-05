Почему в России так много больных детей? Дело в кесаревом сечении

По мнению специалиста, в России за последние три поколения стало заметно больше аллергиков, астматиков и людей с лишним весом. А влияет на это не только экология, но и тот факт, что многие дети, появившиеся на свет с помощью кесарева сечения, не получают необходимой микробиоты и иммунной защиты, как если бы проходили по естественным родовым путям женщины.

И таких детей рождается много, потому что кесарево сечение применяют слишком часто.

«Во времена наших бабушек и дедушек кесарево сечение было редкой операцией, а сейчас примерно треть детей рождается таким образом. Эта операция может сберечь жизнь ребёнка, но бывает, что её делают без крайней необходимости. А потом у ребёнка могут возникнуть проблемы. Если он не проходит по родовым путям женщины, то не получает ту микробиоту и микрофлору, которую должен получать. А без этого не формируется нормальный иммунитет. Дети, которые родились путём кесарева сечения, примерно в два с половиной раза чаще становятся астматиками, аллергиками и набирают лишний вес, чем дети, рождённые естественным путём», — отметил врач.

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