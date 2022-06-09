Почему в жаркую погоду кофе нужно запивать водой

Специалист рассказал, что кофе — мочегонный напиток, поэтому выводит из организма воду, что вредно для человека в жару. К тому же кофе не утоляет жажду.

Тяжельников подчеркнул, что в жару нельзя увлекаться такими напитками, как кофе и энергетики. Сердечно-сосудистая система и без того работает усиленно, а если будет нагружена ещё и стимулирующими напитками, то повышаются риски для сердца и сосудов.

К этому врач добавил, что если кофе очень хочется, то в жару лучше пить его холодным.

«Поэтому, выпив кофе, обязательно выпейте после этого дополнительную порцию воды. Кроме того, в жару любые напитки предпочтительнее в охлажденном виде. Если вы не можете отказать себе в кофе, то пейте его холодным», — рассказал Тяжельников.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.