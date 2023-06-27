Почему в жару нужно пить воду комнатной температуры, а не ледяную

23:35, 27 июня 2023
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Почему в жару нужно пить воду комнатной температуры, а не ледянуюВозрастает риск инфекций
Врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала не пить в жару ледяную воду для утоления жажды. Лучше для этого выпить воду, на 10 градусов ниже температуры тела.
Врач отметила, что лучше выпить воду температурой 26 градусов — это оптимально. Употребление в жару ледяной воды чревато возникновением инфекций.
Риск простуды резко возрастает из-за того, чт ледяная вода спазмирует сосуды слизистых — туда из-за ухудшения кровоснабжения попадает меньше иммунных клеток, и может развиться инфекция.
«В итоге риски простудных заболеваний, заболеваний глотки и миндалин возрастают», — подчеркнула врач.
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