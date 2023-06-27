Почему в жару нужно пить воду комнатной температуры, а не ледяную

Врач отметила, что лучше выпить воду температурой 26 градусов — это оптимально. Употребление в жару ледяной воды чревато возникновением инфекций.

Риск простуды резко возрастает из-за того, чт ледяная вода спазмирует сосуды слизистых — туда из-за ухудшения кровоснабжения попадает меньше иммунных клеток, и может развиться инфекция.

«В итоге риски простудных заболеваний, заболеваний глотки и миндалин возрастают», — подчеркнула врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.