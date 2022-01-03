Почему вам стоить есть масло каждый день

Диетолог Алена Степанова заявила, что масло не рекомендуется людям, у которых в организме начались воспалительные процессы. Аллергия также является весомым аргументом в пользу отказа от масла, либо при непереносимости лактозы и наличии аутоиммунных заболеваний. А из-за большого количества холестерина его стоит исключить из рациона людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Если же вы абсолютно здоровы, то при употреблении в умеренных количествах сливочное масло может оказаться очень полезным. В нем имеются жирорастворимые витамины для иммунитета, пищеварения и мозга. Врач обозначила ежедневную норму для взрослых в 20-30 граммов, а для детей — не более десяти граммов.