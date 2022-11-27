Почему важно соблюдать питьевой режим в холода

Богданова рассказала, что в холодное время года мышцы могут войти в сократительный режим, в том числе непроизвольный, для теплообразования. В таком случае начинается закисление клеток и высокая интоксикация организма.

По этой причине важно пить воду. Это является простым способом провести детоксикацию, а также вода позволяет организму получать энергию за счёт деления клеток, распада микроэлементов. Без воды эти процессы невозможны, и человек не согреется.

При этом организм не распознаёт, испытывает ли голод или жажду. Определить это можно следующим образом: если после плотного обеда остаётся ощущение голода, это вполне может говорить об обезвоживании. Кроме того, усталость по утрам, раздражительность, смена настроения, низкий иммунитет, плохая память, тусклая кожа, ломкие ногти и волосы — всё это может быть признаками нехватки воды.

О нехватке воды также могут говорить и проблемы со зрением, так как стекловидное тело в глазу на 90% состоит из воды.

При этом диетолог предупредила о недопустимости резкого увеличения количества потребляемой жидкости. По стандартам должно приходиться 30 граммов воды на 1 кг веса.

«Я всегда рекомендую сначала измерить, сколько воды вы пьёте, и постепенно увеличивать норму. Условно, если вы выпиваете литр, добавьте сначала 200 г. Если резко начать пить много воды, организм не будет готов к нагрузке, это может плохо отразиться на самочувствии. Речь идёт именно о чистой воде отдельно от всего остального», — объяснила Богданова.

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