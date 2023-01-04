Почему возникает сильное желание курить, когда изрядно выпил

По словам врача, алкоголь обладает тормозящим действием, а никотин — стимулирующим. Когда человек выпивает, никотин нивелирует тормозящий эффект алкоголя в силу воздействия на лимбическую систему мозга, отвечающую за удовольствие, и на фронтальную зону лобных долей, в результате чего можно больше выпить. Также нарколог отметил, что никотин препятствует развитию сонливости, вызываемой алкоголем.

Петров подчеркнул, что по этой причине даже давно некурящие люди нередко берутся за сигареты на вечеринках.

«Глобально этому есть одно объяснение: никотин обладает стимулирующим действием, а алкоголь — тормозящим. Поэтому со временем алкоголь начинает вызывать сонливость, а никотин, наоборот, бодрит. Если много курить во время употребления алкоголя, то будет намного больше выпито, чем без сопровождения никотина», — рассказал специалист.

При этом врач призвал следить за своим состоянием во время одновременного употребления алкоголя и курения, потому что такое сочетание может повредить нервную систему.

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