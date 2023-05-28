Почему врачи рекомендуют есть сыр ежедневно даже тем, кто на диете

Все виды и сорта сыра содержат большое количество белка и полезных жиров. При этом самыми полезными считаются классические твёрдые и молодые сыры.

Благодаря сыру нормализуется пищеварение. Пробиотики, содержащиеся в сыре, положительно влияют на микрофлору кишечника. Людям на диете сыр помогает в быстром похудении при условии, что это правильно приготовленный качественный продукт, в котором содержится полезная микрофлора, стимулирующая обмен веществ.

Пожилым людям сыр полезен потому, что укрепляет зубы и кости за счёт большого количества кальция.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.