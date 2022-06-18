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Почему вредно пить кофе на завтрак

Особенно с сахаром
Врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов объяснил, почему нельзя пить кофе на завтрак.
Почему вредно пить кофе на завтрак

Специалист уточнил, что пить кофе категорически нельзя натощак, тем более, если напиток с сахаром. Это будет удар по организму —еопасная порция глюкозы, которая приведёт к избыточному весу.

К этому врач добавил, что кофе — мочегонный напиток и стимулирует выведению жидкости из организма.

Вместе с тем Асанов посоветовал не завтракать хрустящими шариками, в составе которых в избытке сахар и мука, хлопьями и колечками. По его словам, после такого завтрака человека постоянно тянет на перекусы.

« Не вздумайте после пробуждения, когда вы голодны, пить кофе с сахаром. Иначе вы получите порцию глюкозы, которая даст недолгое чувство насыщения и аукнется избыточным весом», — предупредил специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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