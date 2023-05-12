Почему зелень со своего огорода может оказаться вреднее магазинной

Врач посоветовал не есть выращенную на своём огороде или даче зелень, если нет возможности её тщательно вымыть или нет централизованного источника воды. На такой зелени могут оставаться или даже приумножаться опасные патогены.

Эксперт предупредил и о вреде «натурального» непастеризованного коровьего молока. В таком продукте могут быть опасные инфекции, вызывающие тяжёлые болезни суставов.

К опасным «дачным» продуктам врач отнёс и грибы. По его словам, собирать и употреблять грибы можно только в случае большого опыта в этой области.

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