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Под какие болезни маскируется коронавирус

От ОРВИ до гриппа
Врач Борис Чурадзе рассказал о болезнях, под которые может маскироваться коронавирусная инфекция. Дело в том, что некоторые симптомы COVID-19 не являются специфическими и могут проявляться во время разных заболеваний.
Под какие болезни маскируется коронавирус

Так, коронавирусную инфекцию вполне можно принять за ОРВи, грипп и другие вирусные инфекции, подобные энтеровирусной и ротавирусной.

Причина в том, что нет стопроцентно специфических для коронавируса симптомов. Наиболее частые проявления COVID-19 – это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны”, — сообщил специалист.

В то же время, чтобы определить, что заражение произошло именно коронавирусом, необходимо обратиться к врачу при первых симптомах болезни. Помимо прочего это позволит вовремя начать корректную терапию. Также при подозрении на коронавирус стоит провести ПЦР-диагностику или же экспресс-тестирование на коронавирус.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Sputnik
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