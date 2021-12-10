Под какие болезни маскируется коронавирус

Так, коронавирусную инфекцию вполне можно принять за ОРВи, грипп и другие вирусные инфекции, подобные энтеровирусной и ротавирусной.

“Причина в том, что нет стопроцентно специфических для коронавируса симптомов. Наиболее частые проявления COVID-19 – это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны”, — сообщил специалист.

В то же время, чтобы определить, что заражение произошло именно коронавирусом, необходимо обратиться к врачу при первых симптомах болезни. Помимо прочего это позволит вовремя начать корректную терапию. Также при подозрении на коронавирус стоит провести ПЦР-диагностику или же экспресс-тестирование на коронавирус.

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