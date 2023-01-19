Под какие состояния может маскироваться грипп в лёгкой форме

По словам врача, при лёгкой форме грипп может не вызывать температуры — самая высокая может подниматься до 38 градусов. При этом температура может вообще не повышаться.

Основная симптоматика при лёгкой форме может быть смазанной или слабо выраженной. К тому же при лёгкой форме гриппа эту болезнь можно принять за усталость, незначительную слабость либо несильную головную боль.

При этом грипп имеет свои отличительные симптомы. Их тоже важно учитывать.