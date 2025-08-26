Подтвердилась польза средиземноморской диеты в борьбе с диабетом второго типа

Эксперимент включал 4746 участников в возрасте от 55 до 75 лет, страдавших на момент исследования избыточным весом или ожирением, а также имевшие метаболический синдром. При этом у этих пациентов не был диагностирован диабет. Как отмечается в исследовании, одна группа придерживалась классической средиземноморской диеты, другая питалась в рамках той же диеты с уменьшением калорийности на 600 ккал в день, с питанием были связаны умеренная физическая активность и контроль специалистов по снижению веса.

Исследование длилось в течение шести лет. Выяснилось, что комплексный подход позволил снизить риск диабета на треть. Участники этой группы потеряли в среднем 3,3 кг и уменьшили объём талии на 3,6 см, а в контрольной группе изменения составили 0,6 кг и 0,3 см соответственно.

Авторы исследования утверждают, что сочетание диеты, физической активности и снижения калорийности предотвращает около трех случаев диабета на каждые 100 человек, что существенно улучшает общественное здоровье.