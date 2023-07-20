Полезны ли абрикосы для сердца?

Абрикос служит хорошим дополнительным источником самых необходимых для сердечно-сосудистой системы минералов — калия и магния для сердечно-сосудистой системы человека, заявила кардиолог Асият Хачирова.

Средняя ежедневная их порция составляет 100-150 граммов. В то же время для склонных к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и сахарному диабету людям противопоказана суточная доза в более чем 400 граммов фруктов в день, отмечает врач: это большая углеводная нагрузка.

При этом, подчеркивает специалист, норму калия для сердца одними абрикосами не добрать, равно как не вылечить фруктами и существующее сердечно-сосудистое заболевания.