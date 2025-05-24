Пользователю Apple Watch вернули девайс, полгода пролежавший в морской воде

Впечатлённый долговечностью часов, пользователь, ранее работавший на Android, стал поклонником Apple Watch и выразил восхищение качеством продукции Apple. Другие участники форума поделились аналогичным опытом поиска потерянных в море устройств: один человек нашёл смартфон через месяц, связался с владельцем, гаджетом пользовались ещё два года без проблем. По мнению человека, нашедшего Apple Watch, эти истории подчёркивают стойкость и долговечность продукции Apple в сложных условиях.

«Я официально стал приверженцем Apple Watch. Я больше 14 лет пользовался Android, сменил три пары смарт-часов на Android. Я оформляю заказ как можно скорее. Отличная работа, Apple!» — восторженно сообщил автор публикации.