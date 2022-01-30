Помидоры оказались способны снижать риск развития инсульта

Как сообщают медики, инсульт делится на две категории: геморрагический и ишемический, у последнего по количеству случаев перевес. Ишемический инсульт развивается по причине того, что в одном из сосудов, которыми заполнен мозг человека, застревает тромб. Геморрагический инсульт же обусловлен повреждением самих сосудов, что приводит к кровоизлиянию напрямую в мозг.

Врачи заявили, что в ходе исследований выяснилось, что благодаря высокому содержанию ликопина, который является мощным антиоксидантом, способным поддерживать давление и снижать уровень лишнего холестерина, самые обычные помидоры могут быть очень полезными при профилактики инсульта. По словам врачей, ликопин содержащийся в помидорах может препятствовать выработке активных форм кислорода, воспалению и агрегации тромбоцитов, что в конечном итоге приводит к уменьшению риска образования тромбов.

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