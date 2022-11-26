Поможет ли шампунь против перхоти бороться с акне

Поможет ли шампунь против перхоти бороться с акнеВрач опровергла миф о пользе шампуня с цинком в борьбе с акне
Врач-дерматовенеролог Наталия Жовтан опровергла распространяемую в TikTok информацию, что шампуни от перхоти полезны для борьбы с акне за счёт содержащегося в них цинка.
Фото: Today.com
В соцсети популярен ролик, на котором демонстрируется шампунь от перхоти с цинком как эффективное средство против акне. На самом деле, при действительной пользе цинка для борьбы с прыщами, умывание лица приведёт скорее к обратному эффекту — ещё большему выделению себума — секрета сальных желёз.
Цинк в шампуне должен использоваться исключительно по назначению — для кожи головы, а не лица. По словам врача, за проблемной кожей нужно бережно ухаживать, а цинк её пересушит.
При этом цинк, действительно, способен подавлять развитие патогенной флоры на коже лица, но использоваться это вещество должно не в составе шампуня.
«Анатомические и физиологические особенности кожи головы, такие как обилие сальных желёз и высокий уровень выделения себума, а также наличие волос делают эту зону особенной в плане ухода. И средства, применяемые для мытья волос, выполняют конкретные задачи», — отметила врач.
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