Понервничал — покрылся пятнами: врач рассказала, когда возникает герпетическая сыпь

Это могут быть красноватые пятна, сопровождаемые болезненными ощущениями и зудом. Заразиться можно как от инфицированного и болеющего человека, так и от носителя без явной симптоматики. Инфекция может присоединиться через слюну, кожу, слизистые.

При этом герпетическая сыпь может быть следствием стресса, переохлаждения или, наоборот, слишком долгого нахождения на солнце. Но к ОРВИ, гриппу или ослабленному иммунитету рецидивы герпетической инфекции отношения не имеют.

Если сыпь возникает более 6 раз в год, необходимо обратиться к врачу.

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