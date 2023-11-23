Фитнес и здоровье
16:27, 23 ноября 2023
1 мин.

Понервничал — покрылся пятнами: врач рассказала, когда возникает герпетическая сыпь

У этой болезни много причин

Дерматолог объяснила, в каких случаях появляется герпетическая сыпь. Врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева объяснила, когда из-за заражения вирусом простого герпеса на теле возникает характерная сыпь.

Понервничал — покрылся пятнами: врач рассказала, когда возникает герпетическая сыпь

© Ferra.ru

Это могут быть красноватые пятна, сопровождаемые болезненными ощущениями и зудом. Заразиться можно как от инфицированного и болеющего человека, так и от носителя без явной симптоматики. Инфекция может присоединиться через слюну, кожу, слизистые.

При этом герпетическая сыпь может быть следствием стресса, переохлаждения или, наоборот, слишком долгого нахождения на солнце. Но к ОРВИ, гриппу или ослабленному иммунитету рецидивы герпетической инфекции отношения не имеют.

Если сыпь возникает более 6 раз в год, необходимо обратиться к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров