Популярный подсластить эретрит оказался опасен из-за риска тромбоза

Риск тромбоза повышается при употреблении даже 30 граммов эретрита: резко усиливается активность тромбоцитов, из-за чего кратно возрастает риск закупорки вен. При этом эретрит — популярное вещество, которое добавляют в выпечку и другие кондитерские изделия ввиду его низкой калорийности.

В натуральном виде подсластитель содержится в дыне, винограде, сливе. В порошке — в жвачках, газировке и подобных продуктах.

Как отмечает портал Newscientist, исследования показали, что аналогичные дозировки обычного белого сахара не влияли на активность тромбов.

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