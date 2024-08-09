Популярный подсластить эретрит оказался опасен из-за риска тромбоза

Опубликовано 09 августа 2024, 23:58
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Популярный подсластить эретрит оказался опасен из-за риска тромбозаВлияет на активность тромбоцитов
Учёные из клиники Кливленда в США предупредили о серьёзной опасности низкокалорийного подсластителя эретрита. Этот продукт может спровоцировать развитие тромбоза.
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Риск тромбоза повышается при употреблении даже 30 граммов эретрита: резко усиливается активность тромбоцитов, из-за чего кратно возрастает риск закупорки вен. При этом эретрит — популярное вещество, которое добавляют в выпечку и другие кондитерские изделия ввиду его низкой калорийности.
В натуральном виде подсластитель содержится в дыне, винограде, сливе. В порошке — в жвачках, газировке и подобных продуктах.
Как отмечает портал Newscientist, исследования показали, что аналогичные дозировки обычного белого сахара не влияли на активность тромбов.
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