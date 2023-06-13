Порошок в саше: в России разработали средство от опьянения и похмелья

Исследователи из Московского физико-технического университета разработали и запатентовали биологически активную добавку, позволяющую снять симптомы опьянения и облегчить на время похмельный синдром.

В основе разработки — сочетание природных аминокислот и сахаров, содержание которого является коммерческой тайной. Эти вещества участвуют в естественных обменных процессах организма, отмечает один из создателей препарата, магистрант Физтех-школы бизнеса высоких технологий МФТИ Илья Иващенко.

Действие добавки основано на улучшении работы соматической нервной системы, отвечающей за организацию движения частей тела. После приема у человека улучшается координация и приходят в норму функции восприятия и обработки информации.

В ходе доклинических испытаний мышам вводили в кровь алкоголь и давали варианты препарата с разным соотношением веществ для выявления оптимального состава. У подопытных животных в 2,5 раза улучшилась фильтрация информации и в 3,2 раза увеличилось время удержания на тренажере для определения координации, рассказал Иващенко. После этого препарат протестировали на 200 добровольцах.

Производить БАД разработчики предполагают, как сыпучий быстрорастворимый порошок, упаковываемый в саше — пакетики для ровно одной порции. Принимать «антиопьянин» можно до, после, а также во время употребления горячительных напитков, раствори его в воде. Стоимость одной пачки из десяти саше, по ожиданиям разработчиков, составит около 300 рублей. Продавать добавку будут через интернет, бары и рестораны.

При этом, подчеркивают разработчики, их средство не избавляет от алкогольной зависимости и не позволяет управлять транспортным средством в нетрезвом состоянии. Добавка будет полезна для поддержания тонуса во время вечеринки или при работе агентов по продажам с клиентами в неформальной обстановке, считает Иващенко.