Повар назвал лосось и морепродукты наиболее полезными для мужского здоровья

Такие популярные сорта, как лосось, тунец и скумбрия, ценятся за насыщенный вкус и положительное влияние на мужское здоровье. Устрицы особенно рекомендуются из-за содержания в них цинка, крайне важного для мужской гормональной системы, и природного дофамина, повышающего либидо. Мидии и морские гребешки богаты таурином и аргинином.

Кроме того, жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, необходима мужчинам благодаря содержанию в ней омега-3 кислот и витамина D, благотворно влияющих на сердечно-сосудистую систему и гормональный баланс. Тунца и меч-рыбу следует отметить за содержание в них белка и коэнзима Q10, обеспечивающих энергию и способствующих восстановлению после физических нагрузок.

Креветки и кальмары также рекомендуются из-за содержания в них фосфора и цинка, улучшающих микроциркуляцию крови и обмен веществ.

«Омега-3 — это группа полиненасыщенных жирных кислот, которые организм не производит самостоятельно, но активно использует в обменных процессах. Рыба — это именно тот продукт, который способен комплексно улучшить и физическое, и психическое здоровье», — посоветовал Евгений Мещеряков.

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