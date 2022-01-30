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Повышенный холестерин может вызвать закупоривание сосудов. Как это определить

Рассказали британские врачи
Медики Британского фонда сердца назвали признаки высокого холестерина, проявление которых вы можете заметить на ногах.
Повышенный холестерин может вызвать закупоривание сосудов. Как это определить

В запущенном состоянии проблемы с холестерином могут привести к заболеванию периферических артерий (ЗПА), отражающихся на сосудах, которые, как правило, находятся на ногах.

Врачи объясняют, что при ЗПА сосуды сужаются, затвердевают или закупориваются, благодаря этому ограничивается приток крови к конечностям. Они советуют обращать внимание на состояние своих ног, которое может дать подсказки о развитии опасного нарушения.

Признаки ЗПА, как правило, представляют собой прекращение роста волос, красновато-синюю либо бледную кожу, долго не заживающие царапины, толстые непрозрачные ногти или их повышенная ломкость и медленный рост, онемение и тяжесть в мышцах, судороги в ступнях и голенях, болезненные ощущения покалывания или жжения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Медик Форум
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