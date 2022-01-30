Повышенный холестерин может вызвать закупоривание сосудов. Как это определить

В запущенном состоянии проблемы с холестерином могут привести к заболеванию периферических артерий (ЗПА), отражающихся на сосудах, которые, как правило, находятся на ногах.

Врачи объясняют, что при ЗПА сосуды сужаются, затвердевают или закупориваются, благодаря этому ограничивается приток крови к конечностям. Они советуют обращать внимание на состояние своих ног, которое может дать подсказки о развитии опасного нарушения.

Признаки ЗПА, как правило, представляют собой прекращение роста волос, красновато-синюю либо бледную кожу, долго не заживающие царапины, толстые непрозрачные ногти или их повышенная ломкость и медленный рост, онемение и тяжесть в мышцах, судороги в ступнях и голенях, болезненные ощущения покалывания или жжения.

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