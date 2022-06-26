Повышенный риск развития рака: почему в жару лучше не есть жареное мясо

По её словам, в жару пищеварение замедляется, поэтому жареное, особенно красное мясо, будет долго находиться не только в желудке, но и в кишечнике. Подобная ситуация может спровоцировать воспалительные процессы, вплоть до образования онкологии кишечника.

Поэтому в жару вместе с мясным шашлыком или просто жареным мясом нужно есть и овощной шашлык, запечёные овощи. Благодаря клетчатке такая еда поможет организму быстрее переварить мясо.

Также Соломатина посоветовала есть мясо небольшими порциями, а в качестве перерыва между приёмами пищи прогуливаться в тени. В целом хороша любая физическая активность.

«Если мясо будет долго перевариваться, это опасно. Особенно если это тяжёлое, красное мясо. Оно будет долго лежать не только в желудке, но и в кишечнике. А это риск образования онкологии, поэтому клетчатка помогает быстрее продвинуться и освободиться от еды», — подчеркнула врач.

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