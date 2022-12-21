Правда ли, что активированный уголь помогает избавиться от отравления алкоголем

По словам Малышевой, многие россияне питают иллюзии, думая, что активированный уголь поможет снять симптомы при таком отравлении. Она отметила, что пациенты убеждены в его полезных свойствах и высокой степени эффективности.

На самом деле активированный уголь не поможет, потому что для получения необходимого эффекта придётся принять огромное количество этого лекарства. Врач обратила внимание, что принимать активированный уголь следует в дозировке один грамм (четыре таблетки) на килограмм веса. Малышева привела пример: человеку с весом 52 кг потребуется употребить 208 таблеток активированного угля.

«Дать пьяному такую дозу невозможно, поэтому не питайте иллюзий», — подчеркнула специалист и телеведущая.

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