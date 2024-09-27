Правда ли, что антибликовые очки помогут при длительной работе за компьютером

Антибликовое покрытие снижает нагрузку на глаза, а фильтры синего спектра защищают сетчатку от макулярной дегенерации — патологии сетчатки глаза, вызываемой длительным воздействием синего света. Проблема в том, что при длительном использовании электроники, особенно во время работы за компьютером, на глаза оказывается сильная нагрузка, которая может спровоцировать чрезмерное напряжение глаз, усталость и нарушение циркадных ритмов с ухудшением качества сна.

К тому же очки с антибликовым покрытием улучшают комфорт глаз во время работы за компьютером и в целом защищают глаза.

«Исследования показывают, что длительное воздействие синего света может способствовать развитию макулярной дегенерации — заболевания, которое поражает центральную часть сетчатки глаза и может привести к потере зрения», — отметила терапевт.

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