Правда ли, что чай на голодный желудок портит здоровье

Эти напитки раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и нарушают его работу. К тому же регулярное употребления спиртных и горячих напитков натощак может привести к эрозии стенок желудка, а далее к гастриту и язве.

Также врач порекомендовала отказаться от употребления сладких напитков перед завтраком. По её словам, это может спровоцировать развитие инсулинорезистентности и привести к сахарному диабету второго типа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.