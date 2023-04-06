Правда ли, что чай на голодный желудок портит здоровье

00:41, 06 апреля 2023
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Правда ли, что чай на голодный желудок портит здоровьеПодтвердила нутрициолог
Врач-нутрициолог Кристина Виноградова объяснила, почему нельзя на голодный желудок пить горячий чай, кофе, газировку и алкоголь и кислые соки.
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Эти напитки раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и нарушают его работу. К тому же регулярное употребления спиртных и горячих напитков натощак может привести к эрозии стенок желудка, а далее к гастриту и язве.
Также врач порекомендовала отказаться от употребления сладких напитков перед завтраком. По её словам, это может спровоцировать развитие инсулинорезистентности и привести к сахарному диабету второго типа.
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Источник:Москва 24
Автор:Андрей КадуковТеги:
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