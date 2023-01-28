Правда ли, что чёрная икра особо полезна для здоровья

На самом деле чёрная икра не так полезна: в ней есть полезные вещества, но их ничтожно мало для пользы человеческому организму. Той дозы полезных веществ, которые содержатся в икре, хватит для развития малька. Ни для чего другого чёрная икра, как и красная, не нужна.

Поэтому употреблять чёрную и красную икру стоит как деликатес, а не для пользы организму.

Врач отметил, что кратно полезнее селёдка, иваси, мясо, птица, рыба и особенно говяжья печень.