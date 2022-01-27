Правда ли, что домашние соления способны вызвать рак

Врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова считает, что корреляция действительно может быть, но “не факт, что это причинно-следственные связи”. По ее словам, нельзя делать однозначных выводов, потому что такие процессы очень многофакторны. Чернышова думает, что участники этого исследования, благодаря которому ВФИР сделала свои выводы, подвергались воздействию иного канцерогена или же имели наследственную предрасположенность к раковым заболеваниям.

Гастроэнтеролог Европейской клиники хирургии и онкологии Владимир Логинов частично согласился с выводами фонда, напомнив, что в консервированных продуктах используется большое количество соли, а она в свою очередь способна разрушать слизистую желудка, что способствует развитию хеликобактерной инфекции, которая повышает риск развития рака желудка, объясняет специалист.

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