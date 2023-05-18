Правда ли, что гипертонией страдают только пожилые люди, а молодым это не грозит

Правда ли, что гипертонией страдают только пожилые люди, а молодым это не грозитВрач опровергла этот миф
Заведующая кардиологическим отделением Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) Нино Соселия назвала «страшным заблуждением», что гипертония может развиваться только у пожилых людей. Из-за этого многие люди халатно относятся к своему здоровью, будучи уверенными, что их этот недуг не касается.
Между тем гипертония развивается у каждого шестого человека. И эту болезнь нельзя запускать. Причём гипертония может быть даже у детей.
По словам врача, хорошее самочувствие не гарантирует, что гипертонии нет — человек может её просто не ощущать. Поэтому узнать, повышено ли давление, можно только измерив его.
Также кардиолог предупредила, что при нормализации давления на фоне приёма препаратов, отменять терапию нельзя, так как состояние может быстро вернуться. А контролировать давление необходимо на протяжений всей жизни.
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