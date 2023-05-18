Правда ли, что гипертонией страдают только пожилые люди, а молодым это не грозит

Между тем гипертония развивается у каждого шестого человека. И эту болезнь нельзя запускать. Причём гипертония может быть даже у детей.

По словам врача, хорошее самочувствие не гарантирует, что гипертонии нет — человек может её просто не ощущать. Поэтому узнать, повышено ли давление, можно только измерив его.

Также кардиолог предупредила, что при нормализации давления на фоне приёма препаратов, отменять терапию нельзя, так как состояние может быстро вернуться. А контролировать давление необходимо на протяжений всей жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.