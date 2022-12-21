Правда ли что гирлянды опасны для зрения

Но световая пульсация гирлянды может вызвать эпилептический припадок у людей с соответствующими патологиями.

«Интенсивность светового потока гирлянд синего цвета крайне низкая, даже при многочасовом воздействии повреждений не разовьётся благодаря мощной системе сетчатки, которая нейтрализует образующиеся свободные радикалы при воздействии коротковолнового излучения», — рассказал врач.

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