Правда ли, что кофе в больших дозах гарантированно ведёт к смерти

В малых количествах кофе полезен для сердца и детоксикации печени. Но если пить его ежедневно в неограниченных количествах, можно спровоцировать необратимые последствия, которые повлекут за собой сбой многих систем организма, полиорганную недостаточность и смерть.

Причём в ходе исследования о влиянии кофе на организм выяснилось, что вышеописанному эффекту подвержены прежде всего мужчины. Мужчины, ежедневно выпивающие 4 чашки кофе, более подвержены риску преждевременной смерти. Почему — пока не ясно.

Но известно, что чрезмерное, неконтролируемое употребление кофе может привести к увеличению кровотока в почках, который ведёт к дисбалансу жидкости в организме. Кофеин, в свою очередь, провоцирует повышение кислотности и появление язв, изменяет скорость усвоения пищи, вызывает желудочные спазмы. Развивается гипертония и учащённое сердцебиение.

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