Правда ли, что «рабочее» артериальное давление для разных людей разное

Шарафеев подчеркнул, что давление 120/80 мм рт. ст. справедливо для сосудов, которых не коснулся возраст. С возрастом эластичность сосудов снижается и давление до 130–135 мм рт. ст. является нормальным. При этом у людей могут встречаться выраженные атеросклеротические сужения сосудов, или стенозы.

По словам врача, по этой причине для некоторых людей высокое давление — 140, 150, 160, 180 мм рт. ст. — норма. Не разобравшись, снижать его нельзя.

Также специалист отметил, что важно учитывать тот факт, что головной мозг кровоснабжается сонными артериями, по которым ходит кровь и обеспечивает его питание и функционирование. И если у человека имеются выраженные бляшки, доля которых в сонных артериях достигает 75% и более, организм, чтобы обеспечить питание головного мозга, рефлекторно повышает артериальное давление до более высоких, даже экстремальных цифр.

Если такому человеку резко снизить давление до стереотипных 120 мм, может произойти ишемический инсульт.

Такая же ситуация и у пациентов с проблемными сосудами ног. Если снизить давление, можно довести до некроза тканей.

«Таким образом, к вопросу снижения артериального давления нужно подходить индивидуально. Чтобы избежать серьёзных последствий, сначала необходимо провести обследование, чтобы выявить отсутствие стенозов, и только после этого можно снижать артериальное давление», — объяснил кардиолог.

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