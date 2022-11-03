Правда ли, что вегетарианцы живут дольше остальных людей

Врач объяснила, что многим категориям людей строго противопоказан отказ от животной пищи и переход только на растительную диету. Может быть много опасных для здоровья последствий.

Тем не менее Мойсенко порекомендовала людям в возрасте 40–50 лет и старше ограничивать животные жиры, содержащиеся в мясе птицы, и переходить на рыбу.

«Многих вегетарианцев видно. У них тусклые глаза, тусклый цвет лица, они как будто недоедают. Однако в возрасте 40–50 лет и старше человек должен ограничивать животные жиры, которые содержатся в мясе птицы, и переходить на рыбу», — отметила врач.

Как подчеркнула специалист, насколько молодо человек выглядит, зависит от генетики, образа жизни, её наполненности и смысла. Но к вегетарианству это никакого отношения не имеет.

Также врач коснулась возможных последствий отказа от животной пищи. «Если человек использует только растительные жиры, он теряет возможность получать витамин В12, усваивать жирорастворимые витамины А, D, Е и К, так как эти витамины поступают только с жирами животного происхождения. Эти витамины участвуют во многих физиологических процессах, и при их дефиците возникнет целый каскад заболеваний: В12-дефицитная анемия, а с возрастом и остеопороз», — предупредила диетолог.

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