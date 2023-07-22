Правда ли, что вероятность ожирения предопределена в генах

Генетика играет большую роль в вопросе о лишнем весе у людей, но не все так просто. Важное влияние оказывает и сам человек — его мотивация и желание быть здоровым.

Многие пищевые привычки унаследованы. Часто люди едят то, что любят, и жаждут сладкого или жирного. Но это не всегда хорошо, так как приводит к набору веса. Генетические особенности тоже играют свою роль. Около 93-95% людей имеют гены, склонные к запасанию жира, и поэтому им труднее контролировать свой вес. Но это не оправдание. Не все хотят быть полными и сталкиваться с проблемами из-за лишнего веса.

Чтобы избежать проблем с лишним весом, врач рекомендует менять своё питание в зависимости от активности, возраста и гормональных изменений. Важно прислушиваться к своему организму и правильно подбирать рацион, чтобы быть здоровым и стройным. Например, с возрастом обмен веществ замедляется, поэтому лучше снизить калорийность питания. Это поможет сохранить хорошую форму на долгие годы.